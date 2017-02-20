В Мариуполе пьяный дебошир сцепился с патрульными: у полицейских синяки и ушибы

Сообщение в кол-центр 102 поступило около 2 часов ночи. Полицию вызвали жители высотки, которым мешала громкая музыка в соседней квартире. Экипаж патрульных прибыл на вызов, сообщили в пресс-службе полиции.



"Дверь квартиры долго никто не открывал, потом на пороге появился хозяин в нетрезвом состоянии. Мужчина вины своей не признавал, кроме того, считал, что музыка никому не мешает. На замечание правоохранителей мужчина ударил сначала одного из патрульных, а затем толкнул другого", - говорится в сообщении.



В результате столкновения патрульные получили синяки и ушибы. Злоумышленник 1984 года рождения был доставлен в Приморское отделение полиции.



Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов» УК Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.



В полиции отметили, что это уже второй факт получения телесных повреждений патрульными во время выполнения своих служебных обязанностей с начала февраля текущего года.