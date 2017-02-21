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Рубрика: Новости Донбасса
21-02-2017, 09:01
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Еленовка попала под обстрел: повреждены дома, КПП был закрыт

Сегодня утром под огонь попал поселок Еленовка. В результате обстрела по улице Переездная пострадали три дома, там повреждена кровля и остекление. Об этом сообщает информресурс ДНР ДАН.

Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

По словам очевидцев, в районе Еленовки из-за боевых действий пункт пропуска был закрыт, все машины разворачивали обратно в сторону Донецка. Около получаса назад движение было возобновлено, КПП заработал.




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