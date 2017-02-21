В Мариуполе в рукопашном бою сойдутся полицейские Донетчины

21-22 февраля в Мариуполе пройдет турнир по рукопашному бою среди полицейских Донецкой области памяти Виталия Мандрыка - сотрудника спецподразделения «Сокол», который погиб 23 февраля 2015 в Мариуполе, задерживая диверсантов, планировавших теракт. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка.



Откроет соревнования начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин. В рамках первого дня турнира состоятся показательные выступления спортсменов из «Лиги будущих полицейских», перед собравшимися выступит оркестр ГУНП в Донецкой области, народный эстрадно-цирковой коллектив «Веселая арена», образцовый театр эстрадного танца «Live».



На второй день соревнований пройдут показательные выступления от глобальной федерации тхэквондо г. Мариуполя, театра боевых искусств «Белый Лотос», спортивного клуба «ПЕХКО». Также будет награжден самый активный участник «Лиги будущих полицейских», который решил посвятить свою жизнь службе в правоохранительных органах.



22 февраля, после финальных соревнований, состоится торжественное закрытие турнира, награждение победителей, участие в котором примет генерал Аброськин.



Приветствовать участников и победителей соревнований будут ребята из «Лиги будущих полицейских», ансамбль барабанщиц ГУНП в Донецкой области, народные коллективы города.



Открытие турнира: 21 февраля в 14:00. Закрытие: 22 февраля в 15:00. Место проведения: физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу ул. Левченко, 10.



Главный судья соревнований - президент федерации рукопашного боя и смешанных единоборств г. Мариуполя, мастер спорта Украины по рукопашному бою Алексей Юдин.