По состоянию на утро 21 февраля электроснабжение Авдеевки полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Водоснабжение города осуществляется в штатном режиме, теплоснабжение - за счет Авдеевского коксохимического завода.
Ситуация находится на контроле ГСЧС.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Электроснабжение Авдеевки полностью восстановлено, тепло- и водоснабжение - в штатном режиме
Рубрика: Новости Донбасса
21-02-2017, 09:47
Просмотров: 1783
Комментариев: 0
Электроснабжение Авдеевки полностью восстановлено, тепло- и водоснабжение - в штатном режиме
По состоянию на утро 21 февраля электроснабжение Авдеевки полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
На КПВВ в зоне АТО передали оргтехнику для более быстрого пропускного контроля
Помощь привезли нардепы
Электроснабжение ДФС восстановлено, Авдеевский коксохим получает электричество по одному вводу
Энергетики завершили ремонтные работы
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»