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Рубрика: Новости Донбасса
21-02-2017, 09:47
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Электроснабжение Авдеевки полностью восстановлено, тепло- и водоснабжение - в штатном режиме

По состоянию на утро 21 февраля электроснабжение Авдеевки полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Водоснабжение города осуществляется в штатном режиме, теплоснабжение - за счет Авдеевского коксохимического завода.

Ситуация находится на контроле ГСЧС.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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