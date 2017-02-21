Сегодня ночью на охраняемой стоянке, расположенной по проспекту Победы, произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило в полицию в 1:40 от местного жителя.
Как сообщили в пресс-службе полиции, в результате огнем повреждены 5 автомобилей. Над ликвидацией последствий возгорания работали сотрудники МЧС. Пострадавших среди населения нет.
На месте продолжает работу следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. Правоохранители продолжают документировать указанный факт. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога» УК Украины. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства возникновения пожара и лиц, причастных к возгоранию.
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В Мариуполе произошел пожар на охраняемой автостоянке: огнем повреждены 5 автомобилей
Сегодня ночью на охраняемой стоянке, расположенной по проспекту Победы, произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило в полицию в 1:40 от местного жителя.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»