В ответ на предложение Гройсмана, участники блокады Донбасса выдвинули свои требования

Участники блокады Донбасса не намерены прекращать акцию, несмотря на предложение премьер-министра Владимира Гройсмана сесть за стол переговоров. Об этом говорится в сообщении Штаба блокады в Фейсбуке.



"Получив официальное приглашение на переговоры от премьер-министра, штаб блокады торговли с оккупантами выступил с предложениями - немедленного освобождения заложников, принятия закона об оккупированных территориях", - подчеркивается в сообщении.



В Штабе отметили, что в любом случае блокада не прекращается ни на минуту, "а дальнейшие переговоры должны быть максимально публичными и открытыми".



В сообщении также опубликованы встречные предложения премьера Гройсмана:



1. Представители штаба входят в комиссию по обмену пленными;



2. Кабинет министров отменяет разрешения, выданные СБУ, на перемещение товаров и выдает Постановление, регулирующее перемещение грузов в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом.



"Штаб пообещал рассмотреть данные предложения, и после консультаций с экспертами и членами штаба, дать ответ", - говорится в сообщении.