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Рубрика: Новости Украины и мира
21-02-2017, 10:13
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В ответ на предложение Гройсмана, участники блокады Донбасса выдвинули свои требования

Участники блокады Донбасса не намерены прекращать акцию, несмотря на предложение премьер-министра Владимира Гройсмана сесть за стол переговоров. Об этом говорится в сообщении Штаба блокады в Фейсбуке.

"Получив официальное приглашение на переговоры от премьер-министра, штаб блокады торговли с оккупантами выступил с предложениями - немедленного освобождения заложников, принятия закона об оккупированных территориях", - подчеркивается в сообщении.

В Штабе отметили, что в любом случае блокада не прекращается ни на минуту, "а дальнейшие переговоры должны быть максимально публичными и открытыми".

В сообщении также опубликованы встречные предложения премьера Гройсмана:

1. Представители штаба входят в комиссию по обмену пленными;

2. Кабинет министров отменяет разрешения, выданные СБУ, на перемещение товаров и выдает Постановление, регулирующее перемещение грузов в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом.

"Штаб пообещал рассмотреть данные предложения, и после консультаций с экспертами и членами штаба, дать ответ", - говорится в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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