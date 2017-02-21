Участники блокады Донбасса не намерены прекращать акцию, несмотря на предложение премьер-министра Владимира Гройсмана сесть за стол переговоров. Об этом говорится в сообщении Штаба блокады в Фейсбуке.
"Получив официальное приглашение на переговоры от премьер-министра, штаб блокады торговли с оккупантами выступил с предложениями - немедленного освобождения заложников, принятия закона об оккупированных территориях", - подчеркивается в сообщении.
В Штабе отметили, что в любом случае блокада не прекращается ни на минуту, "а дальнейшие переговоры должны быть максимально публичными и открытыми".
В сообщении также опубликованы встречные предложения премьера Гройсмана:
1. Представители штаба входят в комиссию по обмену пленными;
2. Кабинет министров отменяет разрешения, выданные СБУ, на перемещение товаров и выдает Постановление, регулирующее перемещение грузов в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом.
"Штаб пообещал рассмотреть данные предложения, и после консультаций с экспертами и членами штаба, дать ответ", - говорится в сообщении.
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В ответ на предложение Гройсмана, участники блокады Донбасса выдвинули свои требования
Участники блокады Донбасса не намерены прекращать акцию, несмотря на предложение премьер-министра Владимира Гройсмана сесть за стол переговоров. Об этом говорится в сообщении Штаба блокады в Фейсбуке.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»