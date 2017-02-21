Экстремальная эвакуация: из Мариуполя в Киев вертолетом доставили ребенка с тяжелыми ожогами

Из мариупольской больницы в Киев вертолетом эвакуировали девочку, получившую в результате пожара 80% ожога тела. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник губернатора Днепропетровской области Татьяна Губа.



Напомним, 16 февраля на пожаре в квартире многоэтажки на улице Лавицкого пострадали дети 2008 и 2009 годов рождения и их мать.



По словам Татьяны Губы, мальчик после пожара доставлен в Харьков, 8-летняя девочка с 80% ожогами до сих пор находится в тяжелом состоянии и была не транспортабельна.



«Сегодня мне позвонил главный врач больницы скорой помощи города Мариуполь с просьбой помочь отправить девочку военным вертолетом в Киев в ожоговый центр», - написала советник председателя ОГА Днепра.



Вместе с военными была выстроена логистика эвакуации девочки, аппаратуру и кислородные баллоны предоставил Днепровский военный госпиталь, вертолет вылетел из зоны АТО.



«Когда борт приземлился в Днепре на дозаправку, погода в Киеве ухудшилась и поступила информация, что Борисполь не принимает. Пока шло совещание относительно нового "коридора", я вызвала в аэропорт реанимационную бригаду медицины катастроф, которая, в случае невозможности продолжать передвижение вертолета на Киев, готова была забрать ребенка в областную больницу… Вертолетчики пригласили и согласовали другой "коридор", вышли и совершили посадку под Киевом», - рассказала Татьяна Губа.