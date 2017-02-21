В Днепре умер тяжелораненый начальник отряда ГСЧС Авдеевки

Тяжелораненый в Авдеевке сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подполковник Дмитрий Третейкин умер в госпитале в Днепре. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой ОВГА Игорь Стокоз.



«Только что сообщили печальную новость. Подполковник ГСЧС Дмитрий Третейкин, раненный несколько недель назад во время обстрелов Авдеевки, умер в госпитале. Вечная память», - написал он в Фейсбуке.



Эту новость подствердил и директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. "Только что позвонили и сообщили, что Дима умер. В этот раз ошибки нет, к сожалению. Врачи боролись за его жизнь, не смогли его спасти", - сообщил Муса Магомедов.



Он также отметил, что похороны Дмитрия Третейкина состоятся в Авдеевке.