Цены на продукты продолжают безудержный рост

Цены на продукты медленно, но уверенно ползут вверх. С начала года они подорожали в среднем на 2%. Это официально.



Овощи в цене прибавили больше всего – плюс 15%. Стоимость мяса только за полтора месяца 2017 года увеличилась на 10-30%. Хлеб подорожал на 5%, и это больше, чем за весь 2016 год.



При этом зарплата большинства украинцев осталась без изменений, не учитывая повышение размера минимальной зарплаты с 1 января в два раза – до 3,2 тыс. грн.



Люди сравнивают стоимость продуктов с европейской, однако доходы большинства жителей далеки от подобного сравнения.



Более подробные изменения в ценах на продукты опубликовал Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.