Цены на продукты медленно, но уверенно ползут вверх. С начала года они подорожали в среднем на 2%. Это официально.
Овощи в цене прибавили больше всего – плюс 15%. Стоимость мяса только за полтора месяца 2017 года увеличилась на 10-30%. Хлеб подорожал на 5%, и это больше, чем за весь 2016 год.
При этом зарплата большинства украинцев осталась без изменений, не учитывая повышение размера минимальной зарплаты с 1 января в два раза – до 3,2 тыс. грн.
Люди сравнивают стоимость продуктов с европейской, однако доходы большинства жителей далеки от подобного сравнения.
Более подробные изменения в ценах на продукты опубликовал Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
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Рубрика: Новости Украины и мира
21-02-2017, 11:59
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Цены на продукты продолжают безудержный рост
Цены на продукты медленно, но уверенно ползут вверх. С начала года они подорожали в среднем на 2%. Это официально.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»