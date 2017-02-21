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Рубрика: Новости Донбасса
21-02-2017, 12:26
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Отвод вооружений на Донбассе вновь откладывается

Отвод военной техники от линии соприкосновения может состояться сегодня, 21 февраля, но позже, чем было запланировано ранее.

Украинская сторона подтвердила готовность отвода. Подразделения ДНР также готовы к отводу вооружений. Процесс будет контролировать ОБСЕ, передает ДАН.

Предварительно, зеркальный отвод начнется вечером после видеоконференции сторон.

Ранее сообщалось, что отвод вооружений начнется во вторник в первой половине дня. Однако ДНР до этого времени ожидала от ОБСЕ подтверждение отвода с украинской стороны.




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