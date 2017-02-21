Отвод военной техники от линии соприкосновения может состояться сегодня, 21 февраля, но позже, чем было запланировано ранее.
Украинская сторона подтвердила готовность отвода. Подразделения ДНР также готовы к отводу вооружений. Процесс будет контролировать ОБСЕ, передает ДАН.
Предварительно, зеркальный отвод начнется вечером после видеоконференции сторон.
Ранее сообщалось, что отвод вооружений начнется во вторник в первой половине дня. Однако ДНР до этого времени ожидала от ОБСЕ подтверждение отвода с украинской стороны.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Отвод вооружений на Донбассе вновь откладывается
Рубрика: Новости Донбасса
21-02-2017, 12:26
Просмотров: 398
Комментариев: 0
Отвод вооружений на Донбассе вновь откладывается
Отвод военной техники от линии соприкосновения может состояться сегодня, 21 февраля, но позже, чем было запланировано ранее.
Loading...
Читайте также:
В Днепре умер тяжелораненый начальник отряда ГСЧС Авдеевки
Врачи все это время боролись за его жизнь
Еленовка попала под обстрел: повреждены дома, КПП был закрыт
Информации о жертвах среди мирного населения не поступало
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»