Общее количество участников пробного ВНО-2017 в регионе обслуживания Донецкого регионального центра оценивания качества образования составляет ориентировочно 6000 человек. В Донецкой области зарегистрировалось 4000 участников, в Луганской области - около 2 тысяч.
Как сообщили в пресс-службе Донецкого УЦОКО, самые популярные предметы пробного ВНО - украинский язык и литература, математика, история Украины.
Приглашение-пропуск на пробное ВНО будет размещено до 14 марта в личном кабинете участника.
Донецкий региональный центр напоминает, что 1 апреля состоится пробное ВНО по украинскому языку и литературе, 8 апреля - по прочим предметам внешнего оценивания.
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Регистрация на пробное ВНО-2017 завершена: на Донетчине зарегистрировалось 4000 участников
Общее количество участников пробного ВНО-2017 в регионе обслуживания Донецкого регионального центра оценивания качества образования составляет ориентировочно 6000 человек. В Донецкой области зарегистрировалось 4000 участников, в Луганской области - около 2 тысяч.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»