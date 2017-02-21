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Рубрика: Образование
21-02-2017, 12:42
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Регистрация на пробное ВНО-2017 завершена: на Донетчине зарегистрировалось 4000 участников

Общее количество участников пробного ВНО-2017 в регионе обслуживания Донецкого регионального центра оценивания качества образования составляет ориентировочно 6000 человек. В Донецкой области зарегистрировалось 4000 участников, в Луганской области - около 2 тысяч.

Как сообщили в пресс-службе Донецкого УЦОКО, самые популярные предметы пробного ВНО - украинский язык и литература, математика, история Украины.

Приглашение-пропуск на пробное ВНО будет размещено до 14 марта в личном кабинете участника.

Донецкий региональный центр напоминает, что 1 апреля состоится пробное ВНО по украинскому языку и литературе, 8 апреля - по прочим предметам внешнего оценивания.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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