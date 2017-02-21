Металлургическая отрасль Украины начинает умирать из-за блокады, – гендиректор ММКИ

Металлургическая отрасль Украины, которая 25 лет независимости была мощным локомотивом и фундаментом для развития экономики, от бессилия начинает в буквальном смысле умирать. Такое мнение высказал генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко в своем Фейсбуке.



«Два с половиной года мы неимоверными усилиями наших многотысячных коллективов держали промышленные гиганты на плаву. Переживали жесточайшие кризисы на мировом рынке металла, постоянные обстрелы, нас регулярно оставляли без сырья, а мы продолжали держаться на плаву. Нам взрывали мосты, по которым идет сырье для работы заводов. Мы восстанавливали мосты и продолжали работать. Нас оставляли без электроэнергии и газа. А наши коллективы проявляли героизм и чудеса профессионализма. Но сейчас фундамент экономической стабильности страны может расколоться на куски, которые будет невозможно склеить», - пишет Юрий Зинченко.



По его словам, блокада поставок сырья уже привела к остановке заводов на неконтролируемых территориях.



«Что это значит. Тысячи людей останутся без работы, сотни миллионов гривен не получит бюджет от налогов, которые эти предприятия платили в Украину. Расконсервировать сложные металлургические агрегаты не так просто, а некоторые просто невозможно», - добавил Зинченко.



По его словам, если блокада будет продолжаться, вскоре вынуждены будут остановиться уже предприятия, находящиеся на контролируемой территории Украины. И экономика рухнет в считанные недели по всей стране.



«Десятки тысяч безработных, остановленные промышленные гиганты, умирание целых городов и регионов! Мы это называем патриотизмом и защитой экономических интересов? Мы этого хотим для Украины? Мы пережили очень многое, чтобы не остановить предприятия, которые являются крупнейшими налогоплательщиками страны, но то, что сейчас происходит с блокадой железной дороги, называется "удар ножом в спину" всей промышленности и экономике Украины!» - заявил гендиректор ММК им. Ильича.