vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1613 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
21-02-2017, 13:39
Просмотров: 349
Комментариев: 0

Гройсман: в ближайшие 2-3 года в Украине не будет альтернативы антрацитовому углю

Правительство принимает все меры для того, чтобы защитить украинцев и национальную экономику от рисков, которые несет блокада Донбасса. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства во вторник. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Премьер-министр отметил, что блокирование поставок угля в разгар отопительного сезона грозит веерными отключениями по всей стране, остановкой роста национальной экономики и работы металлургических предприятий.

"В среднесрочной перспективе - 1-2-3 года - у нас нет альтернативы антрацитовому углю. Я думаю, что все это понимают. Но, возможно, у кого-то есть совершенно другая цель - довести Украину до отчаяния", - заявил Гройсман.

Премьер пообещал преодолеть энергетический кризис.

"Мы этот кризис выдержим, даже если он создан некоторыми украинскими руками. Подчеркиваю, что у наших граждан будет свет, и мы все сделаем для того, чтобы обеспечить возможности развития промышленных предприятий нашей страны. Мы найдем правильные инструменты и правильные решения, но не позволим никому, чтобы 45-миллионная страна страдала от чьих-то прихотей ", - подчеркнул Гройсман.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Металлургическая отрасль Украины начинает умирать из-за блокады, – гендиректор ММКИ

Отсутствия поставок сырья приводит к закрытию предприятий


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»