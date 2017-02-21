Гройсман: в ближайшие 2-3 года в Украине не будет альтернативы антрацитовому углю

Правительство принимает все меры для того, чтобы защитить украинцев и национальную экономику от рисков, которые несет блокада Донбасса. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства во вторник. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.



Премьер-министр отметил, что блокирование поставок угля в разгар отопительного сезона грозит веерными отключениями по всей стране, остановкой роста национальной экономики и работы металлургических предприятий.



"В среднесрочной перспективе - 1-2-3 года - у нас нет альтернативы антрацитовому углю. Я думаю, что все это понимают. Но, возможно, у кого-то есть совершенно другая цель - довести Украину до отчаяния", - заявил Гройсман.



Премьер пообещал преодолеть энергетический кризис.



"Мы этот кризис выдержим, даже если он создан некоторыми украинскими руками. Подчеркиваю, что у наших граждан будет свет, и мы все сделаем для того, чтобы обеспечить возможности развития промышленных предприятий нашей страны. Мы найдем правильные инструменты и правильные решения, но не позволим никому, чтобы 45-миллионная страна страдала от чьих-то прихотей ", - подчеркнул Гройсман.