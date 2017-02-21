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Рубрика: Новости Мариуполя
21-02-2017, 13:59
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«Тревожная кнопка» уже установлена в 40 школах и детсадах Мариуполя

Руководство областного главка полиции совместно с управлением полиции охраны разработали проект оборудования тревожной сигнализацией школ и детсадов Мариуполя. Благодаря этому, во время учебно-воспитательного процесса дети будут находиться под защитой полиции, а имущество – под круглосуточной охраной.

На сегодняшний день около 40 учебных заведений оснащены "тревожной кнопкой". Вызвать наряд полиции можно одним касанием, экипаж прибудет на место в течение 3-7 минут. Кнопка «Срочного вызова полиции» находится у ответственного лица учреждения - у вахтера, завуча школы, директора и т.п.

"Полиция сделает все возможное, чтобы в условиях близости к военным действиям, дети как можно меньше были подвержены нарушениям общественного порядка в родном городе", - отметил начальник Мариупольского отдела полиции охраны Александр Барабаш.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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