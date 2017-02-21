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Рубрика: Новости Мариуполя
21-02-2017, 14:15
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Под Мариуполем подорвался грузовик с бойцами ВСУ: 7 военных получили травмы

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, однако 9 бойцов получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его словам, 2 украинских военнослужащих были ранены во время обстрела позиции «Шахта Бутовка».

7 военных получили травмы в результате подрыва грузовика на неизвестном взрывном устройстве. Инцидент произошел в районе Лебединского под Мариуполем.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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