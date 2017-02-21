Пассажирский поезд «Одесса-Мариуполь» планируют запустить во втором квартале этого года. Об этом рассказал представитель службы пассажирских перевозок «Одесской железной дороги» на сессии городского совета Таврийска, сообщает в Фейсбуке журналист Олег Батурин.
Планируется, что поезд будет следовать через Николаев, Херсон, станцию Каховка. Возможно, маршрут пройдет через Мелитополь и Бердянск или Запорожье.
Эту информацию подтвердили и в пассажирской службе «Донецкой железной дороги». Сейчас решается вопрос, какая железная дорога будет формировать данный состав. Также идет процесс согласования окончательного маршрута и графика движения поезда.
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Рубрика: Новости Мариуполя
21-02-2017, 14:59
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В Мариуполь всё-таки пустят пассажирский поезд из Одессы
Пассажирский поезд «Одесса-Мариуполь» планируют запустить во втором квартале этого года. Об этом рассказал представитель службы пассажирских перевозок «Одесской железной дороги» на сессии городского совета Таврийска, сообщает в Фейсбуке журналист Олег Батурин.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»