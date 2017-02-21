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  • В Мариуполе проверят городские учреждения и жилые дома, которые потребляют большое количество газа и электричества

Рубрика: Новости Мариуполя
21-02-2017, 15:23
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В Мариуполе проверят городские учреждения и жилые дома, которые потребляют большое количество газа и электричества

Мариуполь сотрудничает с Проектом USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине». Цель партнерства – повысить энергоэффективность зданий и оказать содействие в использовании источников чистой энергии в городе. В Мариуполе будут работать над объектами с высоким потреблением воды, газа и электричества для минимизации энергопотерь, сообщили в пресс-службе горсовета.

Первый заместитель городского головы Александр Голтвенко рассказал, что уже с завтрашнего дня специалисты проекта приступят к работе. Они проведут энергоаудит в 40 учреждениях, которые потребляют большое количество ресурсов.

«Результатом энергоаудита станет описание здания с точки зрения энергоэффективности. Также дадут соответствующие рекомендации, подберут и предложат грантовые проекты для города, чтобы данную работу можно было реализовать в полном объеме», - добавил Александр Голтвенко.

По словам директора департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского горсовета Ваагна Мнацаканяна, эксперты проекта также проведут энергоаудиты типовых многоэтажных домов. Городу будет оказана поддержка во внедрении системы энергетического менеджмента, разработке Плана действий постоянного энергетического развития и использования альтернативных источников энергии.

«Данные процедуры помогут сэкономить деньги городского бюджета, а значит и людей. Мы будем рекомендовать проводить аудит и тем, кто перешел в ОСМД», - подчеркнул директор департамента.

Работы по аудиту проведут на протяжении отопительного сезона в 28 образовательных, 10 медицинских, культурных и спортивных учреждениях.

Помимо энергоаудита, USAID проведет тренинги и поможет реализовать информационную компанию по вопросам энергосбережения в жилищах, ответственного отношения граждан к использованию энергоресурсов и источников чистой энергии для сокращения использования традиционных видов топлива и снижения выбросов углекислого газа.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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