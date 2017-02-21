Премьер хочет продавать уголь на электронных торгах

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству энергетики и угольной промышленности создать к осени электронную площадку для торговли углем. Соответствующее поручение он сделал сегодня на заседании правительства.



«Задача сегодня не равняться на различные биржи, а создать украинскую биржу», - сказал Гройсман.



По его словам, на бирже можно будет продавать украинский, польский уголь, уголь из ЮАР, из других стран.



«Тогда все будет понятно по формированию цены, для украинских граждан в том числе. Потому что каждый начинает комментировать информацию так, как ему заблагорассудится», - отметил Гройсман.