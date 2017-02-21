Мариуполь приглашен на встречу международных финансовых организаций

Сегодня городской голова Вадим Бойченко прибыл в Киев, чтобы выступить на встрече международных финансовых организаций, на которой обсудят пути развития украинских городов. Мариуполь стал одним из шести городов Украины, которые пригласили на конференцию. Всего среди приглашенных - представители Киева, Львова, Черкасс, Николаева и Днепра, сообщили в пресс-службе горсовета.

В ходе мероприятия пройдет рабочая сессия с украинскими партнерами при участии посла Франции в Украине Изабель Дюмон и первого заместителя Министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Также запланированы индивидуальные встречи с представителями французских компаний.



Открывая конференцию, Изабель Дюмон выразила надежду на плодотворную работу и сказала, что французская сторона заинтересована в развитии энергетики и хай-тек бизнеса в Украине. По ее словам, реформа децентрализации уже приносит первые положительные результаты.



«Мы рады, что вы делаете позитивные шаги навстречу инвесторам. Со своей стороны, мы планируем запустить портал, где инвесторы Франции смогут взаимодействовать с громадами украинских городов. Это хорошее время, и мы готовы становиться вашими партнерами», - отметила Изабель Дюмон.

К слову, Вадим Бойченко получил приглашение принять участие в мероприятии от Изабель Дюмон и государственного секретаря при министерстве иностранных дел и международного развития по вопросам внешней торговли, продвижения туризма и французских граждан за границей Матиаса Фекля после их посещения Мариуполя в начале февраля.