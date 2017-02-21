На Левобережном пляже Мариуполя построят велодорожку, велопарковки и мини-станции быстрого техобслуживания

В преддверии Велосезона-2017 состоялось собрание организационного комитета Велоассоциации Мариуполя «ВАМ» во главе с председателем постоянной комиссии по вопросам образования, молодежной политики, по делам семьи, культуры и спорта Владимиром Курским и председателем «ВАМ» Вадимом Гололобовым. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Владимир Курский озвучил проект «Реконструкция Левобережного пляжа», который разработан по заказу городского совета. Он подчеркнул, что предложения, которые были поданы от «ВАМ», включены в проект реконструкции. Они направлены на строительство отдельной велодорожки в зоне зеленых насаждений с постройкой минимум двух велопарковок и установкой мини-станций быстрого технического обслуживания. Работы запланированы на конец весны.

Впервые в работе собрания, помимо членов велоассоциации и велолюбителей города, приняли участие и приглашенные гости – руководители коммунальных предприятий и структурных подразделений горсовета. Среди них были представители КП «Зеленого строительства» и «Мариупольавтодор», управления по физической культуре и спорту, департамента транспорта и связи горсовета и Фонда развития Мариуполя.

Присутствующим была сообщена приятная новость о том, что по итогам голосования Мариуполь был выбран для участия в Кубке Украины по MINI DH (скоростной спуск) и включен в общий календарь соревнований, проводимых Федерацией экстремального спорта, которые в этом году состоятся 16 июля в нашем городе.



Обсуждались и вопросы по организации и проведению предстоящего Дня открытия нового велосезона и Всеукраинского велодня.