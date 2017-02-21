Дети из Донбасса сняли мультфильмы о мире, добре и любви

Швейцария и Швеция в рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) профинансировали творческий мастер-класс по созданию мультфильмов для детей из Краматорска. Учиться делать мультфильмы пришли дети из семей переселенцев, малообеспеченных семей и дети с ограниченными физическими возможностями.

Анимационные фильмы маленькие режиссеры создавали с помощью обычного конструктора и фотоаппаратов. Взрослые научили ребят не только техническим основам, а и принципам социальной справедливости, терпимости и пониманию других людей.

Например, мальчик с аутизмом - Даниил снял мультфильм «Репка 2.0», в котором дед сажает репку, и она вырастает такой огромной, что он не может ее вытащить сам. Дед зовет бабку на помощь, но и вместе они не могут ее извлечь. Когда их внук с ограниченными возможностями предлагает свою помощь, взрослые отказываются, считая, что он не сможет помочь. Внук все же решает помочь и вытягивает репку. Эта история призывает к интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.

Мультфильмы других детей поднимают проблему дискриминации на рабочем месте из-за расовой принадлежности и призывают к солидарности, гармонии и дружбе в обществе.