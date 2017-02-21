Секретарь Гройсмана рассказал некоторые подробности встречи премьера с участниками блокады Донбасса

Стали известны подробности встречи премьер-министра Владимира Гройсмана и участников блокады на Донбассе. Переговоры состоялись 20 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук в Фейсбуке.



"Во время этой встречи глава правительства подчеркнул, что от блокады пострадают в первую очередь обычные украинцы - риски перебоев с подачей тепла, с обеспечением электричеством, с возможной потерей рабочих мест. Премьер также высказался за усиление борьбы с контрабандой на территориях, прилегающих к АТО, и усиление контроля над товарами, которые перемещаются между подконтрольными и неподконтрольными территориями, и отметил, что решения в этой сфере, которые относятся к полномочиям Кабмина - правительство готово принимать", - пишет Столярчук.



По словам премьера, ситуация в энергетике и стратегия обретения Украиной энергонезависимости должны быть предметом широкого политического диалога.