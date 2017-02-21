Соединение микрорайона «Восточный» с «Западным» решает много проблем, - мариупольцы оценили работу маршрута «15А»

В Мариуполе уже неделю по обновленному маршруту 15А курсируют 12 новых комфортабельных автобусов марки «МАЗ». Своими впечатлениями поделились пассажиры и экипаж муниципального транспорта, сообщает пресс-служба горсовета.

По словам кондуктора Ольги, таким подарком пассажиры очень довольны. Новые, модернизированные автобусы оборудованы площадкой с низким полом и пандусом, что дает возможность свободно пользоваться городским транспортом как людям с инвалидностью, так и мамам с детскими колясками. Кроме того, автобусы оснащены наружным звуковым оповещением для слабовидящих мариупольцев.

Сами пассажиры говорят, что соединение микрорайона «Восточный» с «Западным» решает много проблем. «Раньше нам до АС-2 приходилось добираться двумя пересадками. Это отнимало время, силы и финансы», - отметила пенсионерка Анна Сергеевна. С ней полностью согласен 74-летний Дмитрий Ефимович. У него слабые ноги, а благодаря невысоким ступенькам он может без посторонней помощи зайти в салон автобуса: «Здесь мягкие сиденья, просторно, объявляются остановки, а экипаж внимательный и с уважением относится к пожилым. Новые автобусы – это украшение Мариуполя».

«Я очень рада, что в Мариуполе на одну транспортную проблему стало меньше. Новый маршрут продумали с умом», - поделилась 21-летняя студентка Екатерина.



Как рассказал начальник колонны МТТУ Роман Макаров, сейчас график маршрута 15А находится в процессе разработки. Ежедневно, с 5 утра автобусы отправляются из «Восточного» и следуют по проспекту Металлургов, Мира, через АС-2 по ул. Куприна к конечной остановке МКР «Западный». Основная задача предприятия - перевезти максимальное количество пассажиров в «час пик», сделать его рентабельным и удобным для горожан.