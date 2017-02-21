Вопрос разблокирования поставок угля с неподконтрольных территорий должен решаться за столом переговоров, желания применять силу ни у кого нет. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука после заседания правительства, передает УНИАН.
Отвечая на вопрос, планирует ли правительство принимать решение по разблокировке, он отметил: «Есть решение СНБО, желания применять силу ни у кого нет. Премьер высказал инициативу сесть за стол переговоров. Я встречался с людьми, скажу откровенно – многие из организаторов этой акции просто дезинформированы. Огромное количество информации, которая им подается, не соответствует действительности, это откровенная манипуляция и ложь».
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Решение СНБО есть, но нет желания применять силу, - Тука о снятии блокады поставок угля в Донбассе
Решение СНБО есть, но нет желания применять силу, - Тука о снятии блокады поставок угля в Донбассе
Вопрос разблокирования поставок угля с неподконтрольных территорий должен решаться за столом переговоров, желания применять силу ни у кого нет. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука после заседания правительства, передает УНИАН.
Читайте также:
Секретарь Гройсмана рассказал некоторые подробности встречи премьера с участниками блокады Донбасса
Переговоры состоялись 20 февраля
Глава МВД прокомментировал возможность силового разгона блокады Донбасса
Аваков отметил, что пока протестующие не перешли предел, к ним не будет применяться сила
Редакция «Мариупольских новостей»