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Рубрика: Новости Донбасса
21-02-2017, 19:28
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Решение СНБО есть, но нет желания применять силу, - Тука о снятии блокады поставок угля в Донбассе

Вопрос разблокирования поставок угля с неподконтрольных территорий должен решаться за столом переговоров, желания применять силу ни у кого нет. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука после заседания правительства, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос, планирует ли правительство принимать решение по разблокировке, он отметил: «Есть решение СНБО, желания применять силу ни у кого нет. Премьер высказал инициативу сесть за стол переговоров. Я встречался с людьми, скажу откровенно – многие из организаторов этой акции просто дезинформированы. Огромное количество информации, которая им подается, не соответствует действительности, это откровенная манипуляция и ложь».




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