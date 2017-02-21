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Рубрика: Новости Мариуполя
21-02-2017, 19:45
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Завтра в Мариуполе состоится открытие кинологического центра полиции

Завтра, 22 февраля, в Мариуполе состоится открытие кинологического центра полиции.

В торжественном открытии примет участие инициатор проекта, начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, гендиректор ММК им. Ильича Юрий Зинченко, который поддержал возрождение центра в Донецкой области, и дети из подшефной полицейским школы-интерната №2.

Как сообщили в пресс-службе полиции, гостям продемонстрируют работу служебных собак (прохождение, задержания, поиск взрывчатки и оружия, дрессировка). Также будет работать фотовыставка, где присутствующие смогут посмотреть, как происходило строительство центра, который возрождался с нуля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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