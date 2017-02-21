Коммунальные субсидии для украинских граждан в марте будут пересчитаны

По сообщению пресс-службы Министерства социальной политики Украины, размещённом в Facebook на правительственной странице, Кабинетом министров было принято решение о перерасчёте размера субсидий в качестве возмещения стоимости коммунальных услуг населению.



Решение правительства подкреплено постановлением Кабинета министров № 848, предусматривающем пересмотр величины субсидий в марте 2017 года в связи с очередным повышением тарифов на электроэнергию для населения: „В марте 2017 года будет произведён перерасчёт размера субсидии для всех её получателей в связи с плановым повышением цен на электроэнергию“.



При этом сообщается: „Доплата будет проведена через лицевые счета граждан в теплоснабжающих организациях, которые обязаны по результатам отопительного сезона сделать перерасчёт и отразить всю необходимую информацию в платёжке“.



Перерасчёт субсидий будет производиться в автоматическом режиме местными органами социальной защиты, гражданам не стоит беспокоиться.



Государство в конце отопительного сезона компенсирует разницу в тарифах на электроэнергию и теплоснабжение в виде перерасчёта размера субсидии.



В Минсоцполитики поясняют: „Во всех остальных случаях, при росте тарифов на тот или иной вид коммунальных услуг, на который предоставляется субсидия, перерасчёт размера безвозвратной государственной помощи осуществляется с момента изменений“.

Стоит напомнить, что Национальной комиссией по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ещё в феврале 2015 года был утверждён двухлетний график повышения тарифов для населения на электроэнергию. Последний этап повышения намечен на 1 марта 2017 года.



Согласно официальным данным Государственной службы статистики, в 2016 году в Украине были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 7,7 миллионам семей.



В следующем году число получающих субсидии семей должно сократиться, по крайней мере, сумма начисляемых субсидий будет сэкономлена правительством в предполагаемом размере в пределах пяти миллиардов гривен, за счёт увеличенной с 1 января 2017 года вдвое минимальной заработной платы.