По улицам Мариуполя будет ездить инновационный, безопасный и комфортный общественный транспорт

Директор департамента транспорта и связи Василий Клат представил новую транспортную политику Мариуполя. Об этом сообщает ФРМ.



Главная суть стратегии – инновационный, безопасный и комфортный общественный транспорт взамен изношенного и аварийного.

"Амбициозный план на 2017 год – обновить подвижной состав МТТУ на 69 единиц техники. Из них 29 абсолютно новых троллейбусов и автобусов, остальные 40 – чешские б/у трамваи, но еще вполне в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.



Брендирование общественного транспорта новым логотипом Мариуполя, единая система диспетчеризации – это еще одни проекты, которые активно воплощаются в жизнь.