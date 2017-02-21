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Рубрика: Новости Мариуполя
21-02-2017, 20:35
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По улицам Мариуполя будет ездить инновационный, безопасный и комфортный общественный транспорт

Директор департамента транспорта и связи Василий Клат представил новую транспортную политику Мариуполя. Об этом сообщает ФРМ.

Главная суть стратегии – инновационный, безопасный и комфортный общественный транспорт взамен изношенного и аварийного.

"Амбициозный план на 2017 год – обновить подвижной состав МТТУ на 69 единиц техники. Из них 29 абсолютно новых троллейбусов и автобусов, остальные 40 – чешские б/у трамваи, но еще вполне в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.

Брендирование общественного транспорта новым логотипом Мариуполя, единая система диспетчеризации – это еще одни проекты, которые активно воплощаются в жизнь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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