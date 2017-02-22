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Рубрика: Новости Мариуполя
22-02-2017, 08:00
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Сегодня в Мариуполе без воды оставят школу, детсад, ЦНАП и жилые дома

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 22 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • 9 Авиадивизии, 28, 38
  • Киевская, 11/2
  • Киевская, 96
  • Киевская, 63
  • Победы, 92
  • пос.Троицкий
  • Ш.Руставели<б-р Шевченко
  • КомунОсо
  • Апатова<Греческой
  • Волгодонская 19-23
  • Победы 24-32
  • Меотиды 42-46
  • Пашковского 21-25/9
  • д/сад №35
  • Зелинского 39
  • Строителей 98, 100
  • Мира 107, 111а, 111, 121
  • Центр по предоставлению услуг населению.

С 9:00 до 18:00 без воды останутся:

  • Ф.Орлика, 75, 77, 81, 83
  • 9 Авиадивизии, 26, 28
  • ОШ №53.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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