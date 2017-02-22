Сегодня в Мариуполе без воды оставят школу, детсад, ЦНАП и жилые дома

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 22 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

9 Авиадивизии, 28, 38

Киевская, 11/2

Киевская, 96

Киевская, 63

Победы, 92

пос.Троицкий

Ш.Руставели<б-р Шевченко

КомунОсо

Апатова<Греческой

Волгодонская 19-23

Победы 24-32

Меотиды 42-46

Пашковского 21-25/9

д/сад №35

Зелинского 39

Строителей 98, 100

Мира 107, 111а, 111, 121

Центр по предоставлению услуг населению.

С 9:00 до 18:00 без воды останутся: