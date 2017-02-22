Сегодня в Мариуполе без воды оставят школу, детсад, ЦНАП и жилые дома

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 22 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- 9 Авиадивизии, 28, 38
- Киевская, 11/2
- Киевская, 96
- Киевская, 63
- Победы, 92
- пос.Троицкий
- Ш.Руставели<б-р Шевченко
- КомунОсо
- Апатова<Греческой
- Волгодонская 19-23
- Победы 24-32
- Меотиды 42-46
- Пашковского 21-25/9
- д/сад №35
- Зелинского 39
- Строителей 98, 100
- Мира 107, 111а, 111, 121
- Центр по предоставлению услуг населению.
С 9:00 до 18:00 без воды останутся:
- Ф.Орлика, 75, 77, 81, 83
- 9 Авиадивизии, 26, 28
- ОШ №53.