В начале марта Россия передаст Украине 12 заключенных из Крыма

3 марта Россия должна передать Украине 12 заключенных, которые отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях на территории АР Крым, после чего были перевезены в РФ.

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил: «Между тем, мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены с временно оккупированной территории Крыма в Россию. Сейчас передача запланирована на 3 марта. Мы дополнительно сообщим, когда наши граждане будут на нашей территории».

Петухов подчеркнул, что это не политзаключенные, а осужденные украинцы, которые имеют право вернуться в нашу страну.