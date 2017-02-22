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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
22-02-2017, 08:37
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В начале марта Россия передаст Украине 12 заключенных из Крыма

3 марта Россия должна передать Украине 12 заключенных, которые отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях на территории АР Крым, после чего были перевезены в РФ.

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил: «Между тем, мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены с временно оккупированной территории Крыма в Россию. Сейчас передача запланирована на 3 марта. Мы дополнительно сообщим, когда наши граждане будут на нашей территории».

Петухов подчеркнул, что это не политзаключенные, а осужденные украинцы, которые имеют право вернуться в нашу страну.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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