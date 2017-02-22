Синяки и сотрясение из-за громкой музыки: мариупольских полицейских избил кандидат в мастера спорта по боксу

Ранее «Мариупольские новости» сообщали о том, что на днях пьяный дебошир напал на трех полицейских, в результате у них ушибы и синяки.

Сами правоохранители рассказали УНН, что соседи злоумышленника пожаловались на громкую музыку из его квартиры. Долгое время хозяин не открывал дверь на стуки стражей порядка, но после заявил «гостям», что громко слушать музыку прекращать не будет. «Он вышел. Мы попросили прекратить правонарушение, а он послал нас далеко и надолго. И сказал - еще будем стучать в дверь, он настучит нам», - рассказала инспектор патрульной полиции Мариуполя Анастасия Павлова.

После этого музыка начала играть еще громче. Во время второй попытки беседы нарушитель начал толкать копов, другого ударил дверью, одного пытался душить локтем, в результате чего завязалась драка. Как выяснилось, задержанный - кандидат в мастера спорта по боксу.

«У одного полицейского повреждения мягких тканей, у меня сотрясение мозга, у моего напарника Артема Галькевич - сотрясение мозга и ушиб поясничного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей лица и головы», - добавила Анастасия Павлова.

Теперь, по предварительной информации, мужчине грозит не только админнарушение - нарушение общественного порядка, но и нападение на полицейских при исполнении по ст. 345 ч. 2 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.