В секторе «М» применили «Грады» и тяжелую артиллерию. Ранен военный

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 59 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий 1 военнослужащий получил ранения.

В ведомстве уточнили, что в очередной раз нарушены Минские договоренности, чтобы сорвать разведение вооружения от линии разграничения. Так, несколько часов назад по позициям ВСУ в районе Водяного (Мариупольское направление) ударили из реактивных установок «Град П», 122-миллиметровой артиллерии и минометов.

Также тяжелую артиллерию применили в Широкино.

Всего было выпущено 3 реактивных снаряда, 7 снарядов калибра 122 мм и 3 десятка мин другого калибра.