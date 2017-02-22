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Рубрика: Новости Украины и мира
22-02-2017, 09:55
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Германия выделит на помощь украинским переселенцам еще 4,5 миллиона евро

Федеральное правительство Германии приняло решение о предоставлении финансового содействия программам гуманитарной помощи Немецкого Красного Креста для внутренне перемещенных лиц в Украине до середины 2019 года и выделяет еще 4,5 млн. евро.

По информации сайта посольства ФРГ в Украине, помощь в виде продовольственных наборов и лекарств получат не менее 5 тысяч человек. В первую очередь, это наиболее пострадавшие от конфликта внутренне перемещенные лица в Харьковской области, в основном пожилые люди, инвалиды, одинокие матери/отцы и многодетные семьи.

Кроме того, Немецкий Красный Крест (DRK) также выделяет 285 тысяч евро.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»