Военная прокуратура: пресечена попытка доставить организаторам блокады на Майдане оружие

В Одессе задержан контрактник ВМС, который закупил в зоне АТО 12 автоматов и винтовку. Оружие он собирался передать в Киев, чтобы в дальнейшем применить на Майдане.

«Благодаря военной контрразведке СБУ 12 автоматов и одна СВД завтра уже не будут "работать" на Майдане. Только благодаря филигранной работе военной контрразведки СБУ только что следователи военной прокуратуры Южного региона оформили задержание военнослужащего-контрактника ВМС одной из частей, дислоцированной в Одессе. Контрактник, не зная, что находится под контролем контрразведчиков, заказал из зоны АТО и купил для так называемой "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД. Закупленное оружие "патриот" собирался, согласно допросу "по горячим следам", везти сегодня ночью на Киев для применения завтра на Майдане», - сообщил в социальных сетях главный военный прокурор, заместитель генпрокурора Анатолий Матиос.

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Напомним, в эти дни на Майдане проходит митинг организаторов и участников блокады Донбасса.