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Рубрика: Новости Украины и мира
22-02-2017, 11:26
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Украина закрыла воздушное пространство для частных самолетов

«Украэрорух» по указанию СБУ закрыл воздушное пространство Украины для частных самолетов. Об этом на брифинге в парламенте рассказал депутат от "Оппозиционного блока" Николай Скорик.

По его словам, это сделано для того, чтобы в Украину не смог вернуться бизнесмен Дмитрий Фирташ.

«Мы связываем это решение с возможностью возвращения в Украину известного предпринимателя Дмитрия Фирташа. Такая ситуация уже была в 2015 году, когда Дмитрий Фирташ собирался прилететь на съезд Федерации работодателей Украины. Тогда радикалы вместе с властью сделали все, чтобы этого не произошло, и заблокировали аэропорт», - отметил Скорик.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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