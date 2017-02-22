Украина закрыла воздушное пространство для частных самолетов

«Украэрорух» по указанию СБУ закрыл воздушное пространство Украины для частных самолетов. Об этом на брифинге в парламенте рассказал депутат от "Оппозиционного блока" Николай Скорик.

По его словам, это сделано для того, чтобы в Украину не смог вернуться бизнесмен Дмитрий Фирташ.

«Мы связываем это решение с возможностью возвращения в Украину известного предпринимателя Дмитрия Фирташа. Такая ситуация уже была в 2015 году, когда Дмитрий Фирташ собирался прилететь на съезд Федерации работодателей Украины. Тогда радикалы вместе с властью сделали все, чтобы этого не произошло, и заблокировали аэропорт», - отметил Скорик.