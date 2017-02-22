vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1401 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
22-02-2017, 12:11
Просмотров: 358
Комментариев: 0

«Укрзализныце» не разрешили повышать тарифы на грузовые перевозки

Государственная регуляторная служба Украины не разрешила «Укрзализныце» повышать тарифы на грузовые перевозки. Напомним, в текущем году предприятие хотело повысить цены на 25%, пишет ubr.ua.

По информации регулятора, повышение тарифов может тяжело ударить по экономике страны. В частности, это может существенно снизить конкурентоспособность промышленных отраслей и агропромышленного комплекса Украины. Наиболее уязвимыми в случае повышения тарифов окажутся предприятия горно-металлургического комплекса и аграрии.




Port
Loading...

Читайте также:

Премьер хочет продавать уголь на электронных торгах

Он поручил Минэнергоугля создать к осени электронную площадку

Гройсман: в ближайшие 2-3 года в Украине не будет альтернативы антрацитовому углю

По его мнению, цель блокировщиков железной дороги - довести Украину до отчаяния


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»