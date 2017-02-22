«Укрзализныце» не разрешили повышать тарифы на грузовые перевозки

Государственная регуляторная служба Украины не разрешила «Укрзализныце» повышать тарифы на грузовые перевозки. Напомним, в текущем году предприятие хотело повысить цены на 25%, пишет ubr.ua.
По информации регулятора, повышение тарифов может тяжело ударить по экономике страны. В частности, это может существенно снизить конкурентоспособность промышленных отраслей и агропромышленного комплекса Украины. Наиболее уязвимыми в случае повышения тарифов окажутся предприятия горно-металлургического комплекса и аграрии.