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Рубрика: Новости Мариуполя
22-02-2017, 13:13
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В Мариуполе полиция открыла кинологический центр и получила в подарок щенка от металлургов

Сегодня в Мариуполе прошло торжественное открытие нового кинологического центра полиции Донецкой области. Начальник областного главка Вячеслав Аброськин сообщил, что строительство центра производилось силами полиции и представителей ММК им. Ильича.

В кинологическом центре установлено 24 вольера. В десяти из них уже разместились служебные собаки. Две собаки прошли полный курс обучения по направлению «Поиск оружия и боеприпасов».

На открытии присутствовали секретарь горсовета Степан Махсма и гендиректор ММК им. Ильича Юрий Зинченко. Гендиректор меткомбината подарил Вячеславу Аброськину породистого щенка для пополнения центра.

Позже была торжественно разрезана ленточка и гости, пришедшие на открытие кинологической школы, смогли пройти к вольерам и познакомиться с питомцами центра. После этого кинологи показали присутствующим навыки обученных собак.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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