В Украине составляется список лекарств для базового бесплатного лечения

Как известно, с 1 февраля 2017 года в Украине должны были дать старт государственному регулированию цен на лекарственные средства по инициативе Кабинета министров, но впоследствии срок реализации данного решения был перенесён на 1 апреля 2017 года.

На данный момент в Украине стоимость всех фармпрепаратов „зашкаливает“, несмотря на полное обнищание населения. Ведь цены на лекарства в нашей стране превышают в разы аналоги в Европе…

Даже по официальным статистическим данным, из-за банальной денежной несостоятельности 50,5% болеющих граждан не могут покупать необходимые лекарства. Поэтому в Министерстве здравоохранения Украины, наряду с запуском механизма реимбурсации и внедрением референтного ценообразования, приступили к разработке Национального перечня основных лекарственных средств.

Этот список представляет собой перечень безопасных лекарственных средств с доказанной эффективностью, при помощи которого государством будет гарантироваться бесплатное приобретение необходимых медикаментов, вне зависимости от материального положения граждан, при помощи рационального использования государственных средств.

Формируется Национальный список на основе базового перечня Всемирной организации охраны здоровья с учётом доказательств безопасности, эффективности и экономической целесообразности медикаментов.

Полноценное начало действия Списка намечено на 2019 год, но Минздравом предусмотрен переходный период на 2017-2018 годы, в течение которого с новым Национальным перечнем параллельно будут функционировать государственные закупки посредством международных организаций и закупки за средства местных бюджетов.

На данный момент при амбулаторном лечении на лекарственные средства для взрослого пациента тратится 64% от месячного совокупного дохода семьи или 776 гривен. При стационарном лечении эта сумма возрастает до 1500 гривен или до 264%.

Но после введения в законное действие нового Национального перечня, по задумкам Минздрава, будут значительно уменьшены подобные расходы, кроме того – украинские граждане получат государственную гарантию бесплатного получения лекарств из списка для базового лечения болезней.

Согласитесь, звучит как цитата из фантастического произведения…

Как хотите, но в подобное совершенно не верится, даже в том случае, если список будет состоять из одного-единственного аспирина…

Не стоит и надеяться.