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Рубрика: Новости Мариуполя
22-02-2017, 14:39
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[Фото]

В Приморском парке Мариуполя разрушается спуск к морю

В настоящее время у аллеи от площади Воинов-освободителей под металлической лестницей начинает проваливаться земля. Уже обнажилась одна из проржавевших опор под площадкой на лестничном марше. Талые воды заносят ступени грязью.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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