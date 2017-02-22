В Приморском парке Мариуполя разрушается спуск к морю

В настоящее время у аллеи от площади Воинов-освободителей под металлической лестницей начинает проваливаться земля. Уже обнажилась одна из проржавевших опор под площадкой на лестничном марше. Талые воды заносят ступени грязью.
В настоящее время у аллеи от площади Воинов-освободителей под металлической лестницей начинает проваливаться земля. Уже обнажилась одна из проржавевших опор под площадкой на лестничном марше. Талые воды заносят ступени грязью.
По кабинкам били ногами, оставив вмятины
Боеприпас уничтожили пиротехники