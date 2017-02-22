Сегодня, 22 февраля, на обочине одной из дорог в Луганской области нашли мертвым пограничника. Причина смерти не сообщается.

По информации Госпогранслужбы, утром погибший своевременно не прибыл на службу. Руководство подразделения начало поиски, и вскоре участковый инспектор нашел тело пропавшего без признаков жизни на обочине дороги.

По данному факту проинформированы сотрудники Нацполиции, военной прокуратуры и других взаимодействующих структур. Руководство Луганского пограничного отряда вместе с правоохранительными органами выясняет все обстоятельства.