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Рубрика: Новости Донбасса
22-02-2017, 15:33
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В Луганской области нашли мертвым пограничника

Сегодня, 22 февраля, на обочине одной из дорог в Луганской области нашли мертвым пограничника. Причина смерти не сообщается.

По информации Госпогранслужбы, утром погибший своевременно не прибыл на службу. Руководство подразделения начало поиски, и вскоре участковый инспектор нашел тело пропавшего без признаков жизни на обочине дороги.

По данному факту проинформированы сотрудники Нацполиции, военной прокуратуры и других взаимодействующих структур. Руководство Луганского пограничного отряда вместе с правоохранительными органами выясняет все обстоятельства.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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