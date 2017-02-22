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Рубрика: Новости Украины и мира
22-02-2017, 16:00
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В Киеве прошел Марш национального достоинства

Сегодня, 22 февраля, в Киеве прошел Марш национального достоинства, организованный ВО "Свобода", "Правым сектором" и "Национальным корпусом" ("Азов").

Собравшиеся прошли колонной от Майдана по улице Институтской к площади Конституции. Под стенами Рады установили сцену. Главные требования митингующих - не торговать с неподконтрольными территориями Донбасса, не принимать изменения в Конституции об особом статусе Донбасса, понизить коммунальные тарифы, продлить мораторий на продажу земли.

После лидер «Национального корпуса», нардеп Андрей Билецкий передал слова участников марша в зале Верховной Рады: «Мы не допустим приватизации стратегических предприятий, продажи сельскохозяйственных земель, ежеквартального роста цен на коммунальные услуги. Мы требуем разрыва дипломатических отношений с РФ. И, в конце концов, требуем реального действенного механизма импичмента президента и отзыва депутатов... Я вам обещаю, если вы вздумаете не выполнить, у нас хватит смелости, сил и решимости распустить эту ВР. Поверьте, мы это сделаем».

К слову, в марше принимали участие и мариупольские активисты.

Фото из соцсетей «Азова»


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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