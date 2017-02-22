В Мариуполе мать двоих детей хранила дома гранату

В Центральном районе Мариуполя в ходе обыска в доме матери двоих детей правоохранители нашли гранату Ф-1 с запалом и патроны разного калибра россыпью, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Сама женщина рассказала, что боеприпасы ей подарили полтора года назад. Гранату и патроны она спрятала на верхних полках шкафа – чтобы не достали дети.

Сейчас со всем изъятым работают эксперты в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.