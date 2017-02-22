Гендиректор: блокада Донбасса ставит под угрозу работу Мариупольского порта

Директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник заявил о том, что из-за блокады Донбасса работа предприятия под угрозой. Если оно остановится – несколько тысяч сотрудников останутся без работы.

«Вынужден констатировать, что с начала боевых действий в Донбассе Мариупольский порт оказался полностью отрезан от своих давних партнеров-грузовладельцев, которые хоть и зарегистрированы на территории Украины, но по политическим причинам не могут довезти свою продукцию до наших причалов, - написал Олейник в соцсетях. - Таким образом, на сегодняшний день перевалочные мощности Мариупольского порта загружены лишь на 30%. И львиную долю наших грузов составляет продукция местных меткомбинатов им. Ильича и «Азовсталь». Если эти комбинаты не смогут более получать сырье для своей работы, то и Мариупольский порт будет вынужден остановиться».

Несмотря на тяжелую ситуацию, сейчас предприятие исправно платит налоги в бюджет и планирует строительство современного кластера по перевалке грузов агропромышленного комплекса. Найден инвестор, который готов вложить в развитие порта 100 миллионов гривен, но если заказчиков не будет – не будет и инвестиций.

Александр Олейник обратился к организаторам и участникам блокады: «Сейчас все мы должны сконцентрироваться на восстановлении экономики Украины, которая переживает не самые легкие времена. Мы должны слушать и слышать друг друга, протягивать один одному руку взаимопомощи, а не делать самопиар на чужих проблемах, еще более обостряя и без того непростую ситуацию. В то, что у нас все получится, верит Европа и Америка, верит весь мир. В силы своих отцов верят наши дети. Давайте не подведем их, отбросим сейчас все политические аспекты и сделаем реальный шаг для укрепления нашего государства».

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