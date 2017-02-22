Российская сторона сорвала скайп-встречу участников Трехсторонней контактной группы

Сегодня, 22 февраля, представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе должны были провести видеоконференцию. Однако скайп-встреча так и не состоялась по вине российской стороны, которая, кстати, и инициировала эти переговоры.

«Украинская делегация прибыла для участия в видеконференции, также на встречу приехали Мартин Сайдик, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе, и Эртурул Апакан, глава СММ ОБСЕ, координатор от ОБСЕ в подгруппе по безопасности. Однако представители российской стороны не вышли на скайп-связь», - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.