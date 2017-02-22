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Рубрика: Новости Мариуполя
22-02-2017, 18:49
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Бойченко: Мариуполю нужен собственный современный завод по изготовлению асфальта

Как сообщалось ранее, мэр Мариуполя Вадим Бойченко проводит встречи с представителями французских компаний в Киеве. В частности, он обсудил с гостями развитие транспортной инфраструктуры нашего города.

Городской голова заявил, что Мариуполю нужен собственный современный завод по изготовлению асфальта, так как нынешние технологии устарели. На сегодняшний день из 640 км дорог с асфальтным покрытием в Мариуполе порядка 45% требуют капитального ремонта и еще 28% текущего ремонта, сообщает пресс-служба горсовета.

«У нас отсутствует эффективная технология изготовления и укладки дорожного покрытия. Строительство новой асфальтосмесительной установки позволит начать капитальный ремонт дорог с минимальными затратами», - отметил Бойченко.

Кроме того, наличие собственного завода позволит начать ремонт пешеходного покрытия и строительство велосипедных дорожек.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»