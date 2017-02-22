Славянские правоохранители подняты по тревоге из-за пропажи 5-летней девочки

Славянским отделом полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшей девочки, которая сегодня, 22 февраля, примерно в 14.00 пошла гулять, с того времени ее местонахождение неизвестно.

Богаева Ева Михайловна, 22.12.2011 года рождения

Приметы: на вид 5-6 лет, рост около 120 см., волосы длинные русые.

Была одета: коричневая дубленка, красная шапка, синие джинсы, черные сапоги с черконим мехом.

Просьба всех, кто имеет любую информацию о месте нахождения ребенка, обращаться на линию 102 или сообщить по номерам (06262) 3-44-07, 066-153-49-33, 063-554-29-86, (099) 305-27-00, (095) 719-89-83 или на «телефон доверия» 050-014-79-92.