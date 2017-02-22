В зоне АТО уменьшилось количество обстрелов, ранен военный

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 22 февраля, на Донбассе 27 раз нарушили режим прекращения огня. Таким образом, количество обстрелов уменьшилось.
На Мариупольском направлении били из реактивных систем «Град П», тяжелой артиллерии, минометов разных калибров и пулеметов. На линии огня оказались населенные пункты Водяное, Лебединское, Широкино, Гнутово и Павлополь.
На Донецком направлении Луганское, Опытное, Пески и Зайцево обстреливали из минометов, БМП, гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
В результате боевых действий ранен военнослужащий.