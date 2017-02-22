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Рубрика: Новости Украины и мира
22-02-2017, 19:57
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Из-за блокады могут закрыться Краматорский ферросплавный завод и Днепровский меткомбинат

В результате блокады Донбасса Краматорский ферросплавный завод на грани закрытия: топлива хватит на считанные часы, а вагоны с коксом не могут доехать из Алчевска и Горловки.

Вскоре застынет металл, а доменная печь, которая, по сути, и является практически всем заводом, будет выведена из эксплуатации. Если предприятие закроется – 1200 сотрудников окажутся без работы.

«Кокс выбран полностью под ноль, все питатели до самого пролета зачищены полностью», – рассказал начальник доменного цеха Краматорского ферросплавного завода Александр Шихов.

Кроме того, не хватает сырья и на Днепровском меткомбинате. Как рассказали в пресс-службе предприятия, наблюдается недостаток оборотных средств, а из-за высокой стоимости кокса поставки сырья неритмичны. Пока «ДМК» покупает сырье у ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» и в Польше, однако на меткомбинате все же надеятся на восстановление поставок от «Алчевсккокса», который приостановил свою работу также из-за торговой блокады.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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