Пенсионный фонд Украины подвергся двойной проверке

По сообщению правительственного портала, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире телеканала «NewsOne» заявил об отсутствии грубых нарушений – выплат пенсий „мёртвым душам“, а также каких либо двойных выплат.

«Сегодня мы чётко можем сказать, что ревизия Пенсионного фонда произведена в полном объёме. Система ПФ на сегодня очищенная. Довольно пугать людей и рассказывать о многочисленных предательствах», - проинформировал вице-премьер.

Павел Розенко произнёс: «За 2 последних года было проведено два аудита Пенсионного фонда. Первый – нашей командой самостоятельно в 2015 году, второй – Министерством финансов в 2016 году. Так вот, аудит Минфина подтвердил, что никаких злоупотреблений в Пенсионном фонде нет. Нет никаких двойных или тройных выплат, нет выплат мёртвым душам, нет никаких миллиардов переплат».

Как пояснил чиновник, из переданных после аудита данных о 160 миллионах транзакций под сомнение поставлено незначительное их количество - лишь 50, но и по ним ещё проходит проверка. «Из этих 50 на сегодня только 8 фактов вероятных двойных выплат. Сейчас идёт окончательная проверка этих данных. То есть из 13 млн пенсионеров только по 8 лицам есть сомнения», - пояснил Розенко.

Далее вице-премьер подчеркнул: «Информация о смерти человека сразу попадает в органы Пенсионного фонда. Сейчас у нас есть все реестры застрахованных лиц, есть все реестры пенсионеров и есть централизованная система пенсионного обеспечения».

После этого было добавлено: «Более того, мы наладили оперативную систему обмена информацией с Минюстом, с отделами регистрации актов гражданского состояния. И информация о смерти человека сразу попадает в органы Пенсионного фонда. Мы сегодня в совершенно обычном ежедневном режиме проводим процессы верификации».

Помимо этого, вице-премьер-министр сообщил о подготовке правительства к повышению размера минимальной пенсии, а также прожиточного минимума дважды в текущем году – с 1 мая и 1 декабря. «Зафиксировано, что в 2017 году будет повышение размера минимальной пенсии и прожиточного минимума с 1 мая и с 1 декабря минимум на 10%», - уточнил он.

Он сказал, что предыдущее увеличение такого рода выплат производилось в 2016 году поэтапно, всего размер пенсий был увеличен на 16%.

После появления дополнительного ресурса в Пенсионном фонде, по словам чиновника, вышеозначенный процент повышения минимальной пенсии и прожиточного минимума будет ещё увеличен…