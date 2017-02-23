Умер известный российский актер Алексей Петренко, который жил и работал в Мариуполе

В России скончался известный актер Алексей Петренко, который родился в селе Чемер Черниговской области, но позже переехал в РФ.

Алексей Петренко известный по ролям американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить", купца Кнурова в "Жестоком романсе", аббата Фариа в "Узнике замка Иф", писателя Артура Конан Дойля в "Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе".

Артист работал в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, а в 1963 году выступал в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. Через год его пригласили в Ленинградский театр им. Ленсовета. Позже Петренко работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной и был штатным актером Киностудии им. М. Горького.

Всего на его счету порядка 80 картин.