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Рубрика: Новости Донбасса
23-02-2017, 09:08
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В зоне АТО применили «Грады» и артиллерию, 1 военный ранен

Как сообщает пресс-центр АТО, за минувшие сутки зафиксировано 54 обстрела.

На Мариупольском направлении обстреливали позиции в районе Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово и Павлополя. При этом применили установки «Град Партизан», 122-миллиметровую артиллерию, минометы разных калибров, пулеметы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении в ход пошли минометы, гранатометы, стрелковое оружие и БМП.

На Луганском направлении по Новозвановке били из минометов и гранатометов.

В результате боевых действий ранен военнослужащий.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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